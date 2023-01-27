Четыре автомобиля арестовали в Рязани с помощью системы «Паутина». Вот как это делается. Фото: УМВД России по Рязанской области.
25 января рязанские полицейские совместно с приставами арестовали четыре машины с помощью системы «Паутина». В УМВД объяснили, как это делается.
По информации ведомства, «Паутина» выделяет из всего транспортного потока автомобили, собственники которых, либо сами эти автомобили находятся в розыске. Кроме того, в базе данных системы имеется информация о машинах, регистрацию которых аннулировали либо прекратили из-за того, что они были зарегистрированы.
Вся эта информация актуализируется в ежедневном режиме.
В итоге во время рейда под арест попали три иномарки - Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, а также «Лада».
Указанные автомобили арестовали и оставили собственникам на ответственное хранение.
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