Четыре автомобиля арестовали в Рязани с помощью системы «Паутина». Вот как это делается. Фото: УМВД России по Рязанской области.

25 января рязанские полицейские совместно с приставами арестовали четыре машины с помощью системы «Паутина». В УМВД объяснили, как это делается.

По информации ведомства, «Паутина» выделяет из всего транспортного потока автомобили, собственники которых, либо сами эти автомобили находятся в розыске. Кроме того, в базе данных системы имеется информация о машинах, регистрацию которых аннулировали либо прекратили из-за того, что они были зарегистрированы.

Вся эта информация актуализируется в ежедневном режиме.

В итоге во время рейда под арест попали три иномарки - Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, а также «Лада».

Указанные автомобили арестовали и оставили собственникам на ответственное хранение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!