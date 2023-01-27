На выплаты рязанским безработным выделили более 544 млн рублей

Рязанская область получит 544 миллиона рублей на социальные выплаты безработным.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
Безработные жители Рязани и области получат в качестве социальных выплат более 544 млн рублей, если точнее - 544037,2 тыс. рублей. Именно такую сумму одобрило правительство России на выделение региону в качестве субвенций.
Деньги на 2023 год поступят в Рязанскую область из резервного фонда правительства РФ для социальных выплат безработным гражданам.
Соответствующее постановление 26 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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