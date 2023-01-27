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НовостиОбщество27 января 2023 8:39

На выплаты рязанским безработным выделили более 544 млн рублей

Деньги в Рязанскую область поступят из резервного фонда правительства РФ
Источник:kp.ru
Рязанская область получит 544 миллиона рублей на социальные выплаты безработным.

Рязанская область получит 544 миллиона рублей на социальные выплаты безработным.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Безработные жители Рязани и области получат в качестве социальных выплат более 544 млн рублей, если точнее - 544037,2 тыс. рублей. Именно такую сумму одобрило правительство России на выделение региону в качестве субвенций.

Деньги на 2023 год поступят в Рязанскую область из резервного фонда правительства РФ для социальных выплат безработным гражданам.

Соответствующее постановление 26 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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