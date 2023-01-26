В Рязани полиция ищет виновницу наезда на 11-летнего мальчика на улице Рязанской

В Рязани ищут виновницу ДТП, совершившую наезд на ребенка. Фото: страница в соцсети ВКонтакте - Ирина Инина.

В районе поселка Никуличи в Рязани на пешеходном переходе иномарка проехалась по ноге 11-летнего мальчика и скрылась с места происшествия. Об этом рассказали в сообществе «ДТП | Аварии | Рязань Вконтакте» 26 января.

ДТП произошло на улице Рязанской около 7:30 утра. В посте сообщается, что виновником наезда на пешехода является женщина на белом автомобиле. Двое очевидцев остановились, чтобы помочь.

«Ищу свидетелей и виновницу ДТП», - говорится в посте.

В Госавтоинспекции сообщили, что по факту наезда на ребенка проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливается личность водителя и уточняются обстоятельства происшествия.