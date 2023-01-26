В ДТП с тремя машинами в Рязани пострадали 52-летняя и 32-летний водители

В результате массового ДТП пострадало двое рязанцев. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В среду, 25 января, в Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции 26 января.

Авария случилась около 7:55 рядом с домом №16 по улице Станкозаводской. По предварительной информации полиции, 30-летний местный житель, сидя за рулем Kia Rio, врезался в автомобиль Renault Kaptur, которым управляла 52-летняя рязанка. В результате удара иномарка Kia Rio столкнулась с автомобилем Renault Duster под управлением 32-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летняя и 32-летний водители были госпитализированы с полученными травмами.

Сотрудники полиции проводят проверку.