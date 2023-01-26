Шацкая корова родом из Чехии дала больше всех молока в 2022 году

Шацкая корова дала молока больше, чем все остальные. Фото: Минздрав Рязанской области.

В Рязанской области больше всех молока в прошлом году дала корова голштинской породы по кличке Азиатка, которая является уроженкой Чехии. Она живет в животноводческом комплексе «Шацк», который находится в селе Ольхи Шацкого района. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Как сообщил зоотехник-селекционер Дмитрий Сязин, в Шацкий район корова прибыла в возрасте полутора лет, сейчас ей пять лет. Животное подарило 18 тысяч 335 килограммов молока за 305 дней периода лактации. В среднем в сутки Азиатка давала более 60 литров продукта, в пик продуктивности - 74 литра.

Большую роль для высокого показателя надоя играет качественное сбалансированное кормление и отсутствие стресса, рассказала старший ветеринарный врач Алена Рулева. Кроме того, нельзя повышать на коров голос. Кормили корову кормосмесями, выращенную на рязанских полях.

В 2023 году корову Азиатку ждет четвертый отел, и специалисты на нее рассчитывают.