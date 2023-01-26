Газовики обнаружили более шестисот опасных нарушений в домах и квартирах рязанцев

За 2022 год специалисты «Рязаньгоргаз» проверили газовое оборудование у 206 тысяч абонентов. Фото: Рязаньгоргаз.

В 2022 году специалисты «Рязаньгоргаз» провели техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования у 206 тысяч абонентов. Это позволило вовремя устранить неисправности и обеспечить безопасность.

В частности, во время планового техобслуживания газовики обнаружили 608 опасных нарушений:

- неисправность автоматики безопасности;

- утечки газа;

- разукомплектованность оборудования;

- самовольную замену и подключение газовых приборов;

- отсутствие тяги в дымовом или вентиляционном канале.

- К сожалению, в рамках заключенных договоров на проведение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования собственники или наниматели квартир не всегда выполняют свои обязательства по допуску работников «Рязаньгоргаз». Тем самым они препятствуют бесперебойной и безопасной подаче газа, - отметила начальник службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования компании АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

Специалисты «Рязаньгоргаз» направили в Государственную жилищную инспекцию 756 актов об отказе в допуске для проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которые являются основанием для штрафных санкций.

Графики технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилищного фонда Рязани размещены на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» в разделе ТО ВДГО.