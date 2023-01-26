Рязанка пожаловалась на маршрутчика, который высадил ее ребенка из-за карты в стоп-листе

В Рязани водитель маршрутки высадил школьницу из-за карты в стоп-листе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 25 января из маршрутки №33 водитель высадил ребенка, который ехал в школу. Причина – карта «Мир» находилась якобы стоп-листе. В этом уверяет рязанка Инна Мигурская в паблике «Рязань».

«На карте было 97 рублей, этих денег хватало на две поездки. Я специальной ей [дочери] положила деньги на проезд. Но оплата не прошла, и водитель высадил ребенка на остановке», - пожаловалась женщина.

По словам рязанки, все произошло в районе 08:30-08:40, ехать нужно было от автобусного парка до остановки «Завод САМ». Ребенок ехала в школу.

«После инцидента ребенок расстроился и потерял карту вовсе. Домой пришла вся в слезах», - сообщила Мигурская и просит откликнуться очевидцев.

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