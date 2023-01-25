В Спасском районе откроется музей с 50 моделями ретро-автомобилей

В Спасском районе появился музей с ретро-автомобилями. Фото: группа «НАШЕ ОРЕХОВО» в соцсети «ВКонтакте».

В Спасском районе откроется музей с ретро-автомобилями. Об этом сообщается в паблике «НАШЕ ОРЕХОВО» в социальной сети «ВКонтакте».

Музей расположился в Орехово Рязанской области. Музей советского автопрома вместил коллекцию советской и российской автомобильной и сельскохозяйственной техники, насчитывающую более 50 разных моделей, которые собрали и восстановили энтузиасты.

«Новый музей в Орехово. Готовим к открытию. Скоро. Следите за анонсами, будет интересно!», - обещают в посте.

Дата открытия пока не известна.