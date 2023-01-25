Синоптики пообещали рязанцам перепады температур от -10 до 0 градусов 26 января

В Рязанской области потеплеет до 0 градусов 26 января.

Рязанцев ждут температурные качели в четверг, 26 января. Прогноз погоды опубликовало главное управление МЧС России по Рязанской области.

В ночное время суток ожидается минусовая температура: от -10 до -5 градусов Цельсия. А днем будет от -5 до 0 градусов.

Как всегда прогнозируют облачную погоду с прояснениями и преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, которая так досаждает местным жителям.

Ветер обещали юго-западный, скорость которого составит от 5-10 метров в секунду.