45 млн рублей потратят на новое оборудование для мониторинга воздуха в Рязанской области

Рязанская область закупит новое оборудование для мониторинга воздуха.

Рязанская область закупит дополнительное измерительное оборудование на стационарные и передвижные посты мониторинга воздуха. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 25 января.

В состав эко-лаборатории министерства природопользования входят три стационарных автоматизированных поста, которые наблюдают за состоянием атмосферного воздуха круглосуточно в микрорайонах Дашково-Песочня (по улице Новоселов, 26), Канищево (Интернациональная, 3а) и в районе Рязанского кремля. Кроме того, действуют две передвижные лаборатории, которые обследуют наиболее проблемные территории в городе. Стационарные посты автоматически отбирают пробы атмосферного воздуха каждые 20 минут.

Для выполнения требований аккредитации оборудование постов каждый год демонтируется и направляется на поверку почти на три месяца. Так, чтобы поддерживать бесперебойную и непрерывную работу системы мониторинга воздуха, решили закупить дублирующий комплект оборудования. Из бюджета на эти цели выделят около 45 миллионов рублей.