25 января в рязанском Лесопарке пройдет памятный вечер Высоцкого

В рязанском Лесопарке пройдет памятный вечер Высоцкого. Фото: Лесопарк

В день рождения Владимира Высоцкого, 25 января, в рязанском Лесопарке пройдет творческий вечер, посвященный выдающемуся актеру, поэту и исполнителю. Об этом сообщили на сайте учреждения.

В этот вечер посетители Лесопарка услышат живое исполнение песен Владимира Семеновича. Также прозвучат его известные произведения, и зрители узнают об интересных фактах из жизни легенды.

Также в Лесопарке пройдет выставка «Высоцкий».

Начало концерта в 19.00 в Центральном доме резиденции в Лесопарке.