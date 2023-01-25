В 2023 году в Рязанской области на оплату больничных листов выделили более трех миллиардов рублей

В 2023 году на оплату больничных листов выделили более трех миллиардов рублей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Рязанской области выделили более трех миллиардов на оплату пособия по временной нетрудоспособности. Об этом рассказали в региональном ОСФР.

С 1 января 2023 года из-за увеличения минимального размера оплаты труда, который составляет теперь 16 242 рубля, минимальную сумму выплаты по временной нетрудоспособности увеличили до 533,98 рублей в день. Максимальная сумма составит 2 тысячи 736,99 рубля в день. Больничные листы оплачиваются, исходя из среднего дневного заработка работника за два календарных года, которые предшествуют году наступления нетрудоспособности.

«Если величина стажа менее пяти лет, выплата составит 60% среднего заработка; от пяти до восьми лет - 80% среднего заработка; более восьми лет - 100% среднего заработка», - пояснила заместитель начальника управления организации страховых выплат областного СФР Ольга Плетнева.

Размер оплаты больничного по уходу за ребенком рассчитывается в процентах от среднего заработка, в зависимости от страхового стажа работника. Кроме того, имеет значение - стационарно или амбулаторно лечили ребенка, а также его возраст.

Подробную информацию о назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности можно здесь, в мобильном приложении «Социальный навигатор» или проконсультироваться со специалистами контакт-центра СФР по телефону: 8 (800) 600-07-44.