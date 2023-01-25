Наркокурьера-закладчика арестовали в Рязани с 203 граммами синтетического наркотика

В Рязани задержали закладчика. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

Рязанская полиция задержала курьера-закладчика, работавшего на интернет-магазин в даркнете. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Им оказался 29-летний рязанец. Мужчина находился под подпиской о невыезде в период предварительного следствия за причастность к незаконному обороту наркотиков в небольших размерах.

Злоумышленник был задержан оперативниками в Московском районе. При личном досмотре при нем обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Позже выяснилось, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 198 граммов.

Сотрудники полиции также установили места двух сделанных им ранее тайников, где спрятаны наркотики. Синтетический наркотик массой пять граммов изъяли дополнительно на улицах Чапаева и Полевой.

Против закладчика возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30, а также части четвертой статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Так, жителя Рязани арестовали.

Полиция ведет работу по установлению сообщников преступника в цепочке сбыта наркотиков.