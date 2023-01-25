Весной 2023 года в Рязани утвердят проект благоустройства Кремлевского сквера

Концепция развития Кремлевского сквера на Соборной. Фото со страницы вице-губернатора Артема Бранова.

Весной 2023 в Рязани планируют утвердить проект Кремлевского сквера. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов по итогам строительного часа в региональном правительстве.

Ранее конструкторское бюро «Импульс» из Санкт-Петербурга представило концепцию развития территории у кремля. Краеведы высказали замечания, которые разработчики концепции пообещали учесть при доработке.

«Все высказанные замечания передали разработчикам. Утвердить проект планируем уже весной, после чего начнутся работы. Деньги на реализацию проекта предусмотрены», - заверил Бранов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!