Весной 2023 года в Рязани утвердят проект благоустройства Кремлевского сквера

Концепция развития Кремлевского сквера на Соборной. Фото со страницы вице-губернатора Артема Бранова.
Весной 2023 в Рязани планируют утвердить проект Кремлевского сквера. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов по итогам строительного часа в региональном правительстве.
Ранее конструкторское бюро «Импульс» из Санкт-Петербурга представило концепцию развития территории у кремля. Краеведы высказали замечания, которые разработчики концепции пообещали учесть при доработке.
«Все высказанные замечания передали разработчикам. Утвердить проект планируем уже весной, после чего начнутся работы. Деньги на реализацию проекта предусмотрены», - заверил Бранов.
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