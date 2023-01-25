74-летняя женщина пострадала при пожаре в селе Подвязье

В пожаре пострадала пенсионерка. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В среду, 25 января, в Рязанском районе Рязанской области сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщили о пожаре около 00:36. Возгорание случилось в жилом деревянном доме с печным отоплением, расположенном в селе Подвязье. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 17 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.

В результате пожара пострадала женщина 1948 года рождения. Ее госпитализировали.

Устанавливаются причина и ущерб.