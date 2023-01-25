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НовостиПроисшествия25 января 2023 6:30

74-летняя женщина пострадала при пожаре в селе Подвязье

Загорелся деревянный частный дом в Рязанском районе
Источник:kp.ru
В пожаре пострадала пенсионерка.

В пожаре пострадала пенсионерка.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В среду, 25 января, в Рязанском районе Рязанской области сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщили о пожаре около 00:36. Возгорание случилось в жилом деревянном доме с печным отоплением, расположенном в селе Подвязье. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 17 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.

В результате пожара пострадала женщина 1948 года рождения. Ее госпитализировали.

Устанавливаются причина и ущерб.