Почти в два раза в КВЦ Рязани увеличили тариф за распечатку и доставку счетов

Почти в два раза в КВЦ Рязани увеличили тариф на распечатку и доставку платежных документов. Фото: Даниил ОПАРИН

Мэрия Рязани увеличила тарифы на услуги МП «Кустовой вычислительный центр» (КВЦ). Соответствующее постановление подписала глава администрации Елена Сорокина.

Речь идет о формировании, распечатке, а также адресной доставке платежного документа. Вся услуга теперь стоит 8,79 рублей (без НДС), где:

- формирование одного платежного документа — 0,09 рублей;

- распечатка — 2,78 рубля;

- адресная доставка — 5,92 рублей.

Ранее эта услуга обходилась рязанцам в 4,50 рубля. Предыдущее увеличение тарифа было в июле 2020 года.

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