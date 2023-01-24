40-летний десантник из Рязани потерял 500 тысяч рублей, перечислив их мошенникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний рязанский десантник потерял полмиллиона рублей, вложив их в брокерскую компанию через интернет. Военнослужащий получил 500 тысяч за участие в специальной военной операции, а когда лежал в московском госпитале, отправил деньги мошенникам, сообщает ВЧК-ОГПУ.

Через некоторое время десантник понял, что деньги вернуть не может, поэтому обратился в главное управление МВД Московской области.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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