К лету в Рязанской области появятся еще 49 автобусов

В Рязани появятся еще 49 автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область закупит еще 49 новых автобусов. Об обновлении парка рассказал рязанский губернатор Павел Малков на заседании правительства во вторник, 24 января.

По словам вице-губернатора Артема Бранова, на данный момент оформляются все необходимые документы, запрашиваются коммерческие предложения, идет общение с поставщиками и подготовка к объявлению конкурсных процедур.

Автобусы появятся на линии уже в мае или июне.

Также вице-губернатор уточнил, что вопрос по льготному лизингу на приобретение автобусов уже решен.