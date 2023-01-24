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НовостиОбщество24 января 2023 14:30

К лету в Рязанской области появятся еще 49 автобусов

Сейчас по закупке автобусов оформляются документы
Источник:kp.ru
В Рязани появятся еще 49 автобусов.

В Рязани появятся еще 49 автобусов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область закупит еще 49 новых автобусов. Об обновлении парка рассказал рязанский губернатор Павел Малков на заседании правительства во вторник, 24 января.

По словам вице-губернатора Артема Бранова, на данный момент оформляются все необходимые документы, запрашиваются коммерческие предложения, идет общение с поставщиками и подготовка к объявлению конкурсных процедур.

Автобусы появятся на линии уже в мае или июне.

Также вице-губернатор уточнил, что вопрос по льготному лизингу на приобретение автобусов уже решен.