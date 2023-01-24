У мусорных баков во дворах Рязани установят знаки «Стоянка запрещена». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во дворах Рязани у мусорных контейнеров в скором времени могут появиться дорожные знаки «Стоянка запрещена». Об этом стало известно 24 января во время заседания областного правительства, когда чиновники обсуждали проблему невывоза мусора.

По словам руководителя Госжилинспекции Рязанской области Татьяны Тарасюк, региональный оператор («Эко-Пронск» - Ред.) зачастую просто не может подъехать к мусорным бакам, так как боится повредить припаркованные рядом машины. Чиновница подчеркнула, что знаки «Стоянка запрещена» - единственная возможность в таких случаях освободить площадку от автотранспорта.

Губернатор Павел Малков отметил, что подобные знаки установят на всех площадках, где есть проблемы с подъездом спецмашин.

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