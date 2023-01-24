В Рязанском кардиодиспансере рязанцы смогут восстановить нервную систему с помощью нового аппарата

В областном кардиологическом диспансере Рязани появился новый аппарат для укрепления нервной системы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском областном клиническом кардиологическом диспансере появился аппарат для укрепления нервной системы. Об этом 24 января сообщило министерство здравоохранения Рязанской области у себя на странице «ВКонтакте».

Комплекс, восстанавливающий нервную систему, приобрели в числе 53 единиц современного оборудования, которые кардиодиспансер получил в рамках программы развития реабилитации.

В медучреждении теперь есть клинический психолог, в арсенале которого - реабилитационный комплекс для коррекции психосоматического состояния человека.

«Пациент находится в удобном кресле. Перед ним широкоформатный экран, наушники. Одновременно человек получает видео, аудио и световое воздействия. По результатам подбираются различные программы для решения той или иной психологической проблемы. 30-минутный сеанс равен 8-часовому полноценному сну. Комплекс эффективно помогает справиться со стрессом, в целом, укрепить здоровье человека», - рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Анна Андреева.