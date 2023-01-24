В ТЦ «Барс» на Московском шоссе в Рязани мужчина упал с эскалатора. Фото: Rzn_life

Во вторник, 24 января, в торговом центре «Барс» на Московском шоссе в Рязани мужчина упал с эскалатора. Об этом сообщили очевидцы в группе Rzn_life.

По словам очевидцев, посетитель торгового центра оступился на неработающем эскалаторе и «кубарем сверху полетел».

На кадрах видеоролика не видно лица пострадавшего, также его личность пока устанавливается. Очевидцы происшествия сообщают, что на место приехала скорая.

Официальной информации о подробностях происшествия и состоянии мужчины пока не сообщается.