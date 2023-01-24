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НовостиОбщество24 января 2023 11:54

Малков пообещал закупить больше техники для уборки льда на тротуарах Рязани

На совещании областного правительства зачитали жалобы рязанцев на гололед
Источник:kp.ru
У губернатора возникли вопросы к мэрии из-за массовых жалоб на гололед в Рязани.

У губернатора возникли вопросы к мэрии из-за массовых жалоб на гололед в Рязани.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Павел Малков во время заседания областного правительства зачитал несколько жалоб рязанцев на тротуары и дорожки, покрытые льдом, и попросил мэра Елену Сорокину прокомментировать ситуацию. По словам чиновницы, проблема сильного гололеда в ледяном дожде, которые выпал на прошлой неделе.

- Приносим извинения жителям города за неудобства. В целом отмечу, сотрудники дирекции благоустройства и подрядчики работают добросовестно. Работа непростая, но мы ее продолжаем, - заверила чиновница.

Губернатор пообещал, что к следующему сезону город закупит больше техники и специальных реагентов именно для тротуаров.

- С тротуарами у нас беда. Во время самого ледяного дождя трудности понятны, но когда прошло достаточно много времени… Эту ледяную корку нужно убирать, - сказал Малков.

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