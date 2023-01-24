Малков пообещал закупить больше техники для уборки льда на тротуарах Рязани

У губернатора возникли вопросы к мэрии из-за массовых жалоб на гололед в Рязани.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Павел Малков во время заседания областного правительства зачитал несколько жалоб рязанцев на тротуары и дорожки, покрытые льдом, и попросил мэра Елену Сорокину прокомментировать ситуацию. По словам чиновницы, проблема сильного гололеда в ледяном дожде, которые выпал на прошлой неделе.
- Приносим извинения жителям города за неудобства. В целом отмечу, сотрудники дирекции благоустройства и подрядчики работают добросовестно. Работа непростая, но мы ее продолжаем, - заверила чиновница.
Губернатор пообещал, что к следующему сезону город закупит больше техники и специальных реагентов именно для тротуаров.
- С тротуарами у нас беда. Во время самого ледяного дождя трудности понятны, но когда прошло достаточно много времени… Эту ледяную корку нужно убирать, - сказал Малков.
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