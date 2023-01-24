Рязанцы изготавливают сиденья для метро и «Сапсана» . Фото: ТГ-канал Павла Малкова.

В Рязанской области изготавливают сиденья для Метрополитена и РЖД. О визите на фабрику «Альянс» сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем ТГ-канале.

Рязанские специалисты освоили технологию производства обтекателей для «Сапсана» и кресел для «Иволги», которые прежде делали за границей.

- Тут же выпускают мебель для дома и офиса, кафе, ресторанов и гостиниц. В короткий срок наладили пошив спальных мешков, маскхалатов, армейских вещевых мешков для нужд СВО, - отметил губернатор и добавил, что обсудили вопрос о реализации продукции и внутри региона.