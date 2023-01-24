В Рязанской области 25 января подморозит до -11 и снова потеплеет до 0 градусов

В регионе потеплеет до 0 градусов.

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с рязанцами, какой будет погода в среду, 25 января. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Сохраняется гололедица на дорогах. Ветер будет западный и юго-западный, порывы ветра которого - от трех до восьми метров в секунду.

Ночью столбики термометра будут показывать отметки -11... -6 градусов. Днем прогнозируется от - 5 до 0 градусов Цельсия.

По сообщению центра погоды «Фобос»: «в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода».