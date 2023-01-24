24 января на семи улицах Рязани отключили холодную воду

Семь улиц Рязани остались без холодной воды 24 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько рязанских улиц лишились холодной воды. Об этом сообщили в администрации Рязани.

Отключения произведут в связи с ремонтными работами на водопроводе. До 17:00 ХВС будет отсутствовать по следующим адресам:

- улица Затинная, дома №№30, 30 корп. 1;

- улица 1-я Линия, дома №№28а, 30, 30а;

- улица 2-я Линия, дом №9;

- улица 4-я Линия, дом №34;

- улица Ленинского Комсомола, дома №№23 и 27;

- улица Пушкина, дом №39 корп. 1;

- улица Стройкова, дома №№25, 30, 34, 38, 54.

Подвоз технической воды будет осуществлен с 10:00 по адресу: улица Стройкова, дом №30.