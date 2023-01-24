Дмитрий Лощинин возглавил управление капстроительства Рязани.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Управление капитального строительства администрации Рязани возглавил Дмитрий Лощинин. Соответствующее изменение на сайте мэрии в разделе «структура администрации» внесли утром 24 января.
Новый начальник управления капстроительства чиновничью карьеру строил в Московской области. В частности, в городском округе Жуковский он был заместителем мэра, возглавлял управление градостроительства. Покинул должность в 2013 году с приходом нового главы округа.
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