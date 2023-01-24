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НовостиОбщество24 января 2023 10:23

Дмитрий Лощинин возглавил управление капстроительства Рязани

Карьеру чиновник строил в Московской области
Источник:kp.ru
Дмитрий Лощинин возглавил управление капстроительства Рязани.

Дмитрий Лощинин возглавил управление капстроительства Рязани.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Управление капитального строительства администрации Рязани возглавил Дмитрий Лощинин. Соответствующее изменение на сайте мэрии в разделе «структура администрации» внесли утром 24 января.

Новый начальник управления капстроительства чиновничью карьеру строил в Московской области. В частности, в городском округе Жуковский он был заместителем мэра, возглавлял управление градостроительства. Покинул должность в 2013 году с приходом нового главы округа.

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