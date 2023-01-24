Дмитрий Лощинин возглавил управление капстроительства Рязани. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Управление капитального строительства администрации Рязани возглавил Дмитрий Лощинин. Соответствующее изменение на сайте мэрии в разделе «структура администрации» внесли утром 24 января.

Новый начальник управления капстроительства чиновничью карьеру строил в Московской области. В частности, в городском округе Жуковский он был заместителем мэра, возглавлял управление градостроительства. Покинул должность в 2013 году с приходом нового главы округа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!