Рязанке подарили лотерейный билет, а ее мама была готова его выбросить. Вот что там оказалось

Рязанка чуть выкинула лотерейный билет с выигрышем в 2 млн рублей. Фото: Столото.

Рязанка Ольга Ещева перед Новым годом получила в подарок лотерейный билет от мамы. Когда розыгрыш прошел, начали сверять, но ничего не нашли.

«У нас было очень много билетов разных лотерей на новогодние тиражи. Запутались, сверили невыпавшие числа в счастливом билете с итогами другой лотереи и обвели кружочком эти номера в игровом поле. Обычно после этого мама рвет невыигравшие билеты и выкидывает», - цитируют Ольгу организаторы лотереи. Но в этот раз женщину что-то остановило, и она решила еще раз их проверить в лотерейном киоске.

Там-то и выяснилось, что один из билетов содержит выигрышную комбинацию числе, а приз – 2 млн рублей на автомобиль.

Сейчас Ещевы планируют продать старый автомобиль, добавить призовые деньги и купить новую машину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!