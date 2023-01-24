На благоустройство Соборной площади в Касимове выделили еще 80 миллионов

Соборная площадь в Касимове. Фото: kasimov-62.ru.

На благоустройство Соборной площади в Касимове выделят дополнительно более 80 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков 24 января.

Касимов стал одним из победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений. На реализацию проекта всего направят более 290 миллионов рублей.

«Касимов – туристическая жемчужина региона. Будем приводить его в порядок. Спасать уникальные памятники, благоустраивать пространства. Победа в конкурсе и реализация первого этапа – старт большой работы по созданию в Касимове комфортной среды», – заявил глава региона.