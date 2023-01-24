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НовостиПроисшествия24 января 2023 6:26

На пожаре в Рыбновском районе погибли двое мужчин

В селе Новоселки сгорел жилой дом с печным отоплением
Источник:kp.ru
В Рыбновском районе сгорел жилой дом. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В Рыбновском районе сгорел жилой дом. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

24 января сгорел жилой деревянный дом с печным отоплением в Рыбновском районе Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в селе Новоселки поступило около 00:53. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении огня были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Как сообщили в МЧС, пожар унес две человеческие жизни - мужчин 1992 и 1971 года рождения.

На данный момент устанавливается причина пожара.