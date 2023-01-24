Уже 25 января в Рязани и области запретят продажу алкоголя

Уже 25 января, в День российского студенчества, в Рязани и области запретят продажу алкоголя
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В среду, 25 января, в Рязани и области будет запрещена продажа алкоголя. Причина запрета - День российского студенчества (Татьянин день). Регулируется ограничительная мера региональным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
25 января нельзя будет купить любую алкогольную продукцию в магазинах, супер – гипермаркетах и специализированных алкомаркетах.
Указанные ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя в барах, ресторанах, кафе и других точках общепита, в том числе в магазинах по продаже слабоалкогольных напитков на разлив.
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