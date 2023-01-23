В Рязани задержали испортившего автомобили на улице Зубковой 19-летнего рязанца

В Рязани задержан 19-летний парень, который повредил несколько автомобилей. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязани задержали местного жителя, который повредил автомобили на улице Зубковой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 23 февраля.

Вандалом оказался 19-летний парень. Полицейские провели задержание. По словам полиции, злоумышленник в момент порчи имущества был пьян.

Инцидент произошел около 4:20 утра в понедельник, 22 января. В паблике «Новости Рязани ВКонтакте» рассказали, как дебошир бил по семи машинам кулаками и ногами.

На данный момент проводится проверка.