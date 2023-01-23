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НовостиОбщество23 января 2023 17:41

В ночь на 24 января в Рязани очистят улицы от снега и обработают тротуары от гололеда

Сотрудники ДБГ продолжат работу по уборке снега ночью
Источник:kp.ru
В Рязани продолжают бороться с гололедом на дорогах и тротуарах. Фото: администрация Рязани.

В Рязани продолжают бороться с гололедом на дорогах и тротуарах. Фото: администрация Рязани.

В ночь на вторник, 24 января, сотрудники Дирекции благоустройства вывезут снег и обработают тротуары Рязани от гололеда. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

От снега очистят улицы Бирюзова, Дзержинского, Московское шоссе и Спортивная. Во всех районах города спецтехника выедет подметать и обрабатывать дороги.

От гололеда обработают тротуары на улицах Чапаева, Халтурина, Введенская, Вокзальная, Вознесенская, Каширина, Кальная, Московская, Радищева, Щедрина, Гагарина, Семашко, Славянский проспект, Голенчинское шоссе, Спортивная, Старообрядческий проезд, Трудовая, Телевизионная, Интернациональная, Карла Маркса, Энгельса, Чкалова, Яхонтова, 9-я Линия, Стройкова, проезд и улица Гоголя, а также в сквере Карла Маркса и парке Железнодорожников.

Из-за погодных условий в план могут внестись изменения.