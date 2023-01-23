Администрация Рыбновского района срочно ищет инспектора по дорожному контролю на постоянную работу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В администрации Рыбновского района открылась вакансия инспектора по дорожному контролю. Соответствующее объявление разместили на сайте муниципального образования.
На постоянную работу требуется специалист с высшим образованием. Требований к стажу работу нет.
В обязанности будущего сотрудника администрации войдут:
- муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
- профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Обращаться можно по телефону: +7 (49137) 5-13-56.
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