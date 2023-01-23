Администрация Рыбновского района срочно ищет инспектора по дорожному контролю на постоянную работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Рыбновского района открылась вакансия инспектора по дорожному контролю. Соответствующее объявление разместили на сайте муниципального образования.

На постоянную работу требуется специалист с высшим образованием. Требований к стажу работу нет.

В обязанности будущего сотрудника администрации войдут:

- муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

- профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Обращаться можно по телефону: +7 (49137) 5-13-56.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!