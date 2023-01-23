Техобслуживание информационных табло на остановках обойдется Рязани почти в 1,3 млн рублей в год

На услуги по эксплуатации и техобслуживание информационных экранов на этот год в Рязани готовы потратить 1 млн 276 тысяч рублей. Соответствующий аукцион объявлен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 27 января. Заказчиком услуг выступает управление благоустройства администрации Рязани. Подрядчику требуется обслуживать 109 табло, расположенных на остановках общественного транспорта по всему городу.

Согласно условиям контракта, нужно следить за техническим обслуживанием, чистотой и исправностью информационных табло. Так, подрядчика обязывают в течение трех дней после заявки прислать бригаду для диагностики неисправностей. Также требуется ежемесячно проверять корректность отображаемой на табло информации, раз в три месяца чистить защитные стекла экранов, раз в два месяца проверять состояние электропроводов и надежность крепления кронштейна. Подрядчик обязан обеспечить передачу данных из РНИС на экран с задержкой, не превышающей 60 секунд, а время простоя табло, не связанное с его неисправностью, не должно превышать 24 часа.