В рязанской колонии №2 открыли новое отделение на 38 осужденных

В колонии №2 появилось новое карантинное отделение. Фото: УФСИН РФ по Рязанской области.

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области открыли новое карантинное отделение на 38 человек. Об этом рассказала пресс-служба ведомства 23 января.

Внутри помещения новая мебель. Помимо этого, в наличии современная техника для надзора и контроля, охранная и пожарная сигнализации, система видеонаблюдения.

Кроме спальных помещений, в отделении есть комнаты приема пищи, дневного пребывания, воспитательной работы, помещение для хранения личных вещей осужденных, санузел и душевая, кабинеты для работы сотрудников медицинской, воспитательной, психологической, оперативной служб, а также пост для несения службы младшего инспектора. В отдельном секторе осужденных будут выводить на прогулку.