Рязанские добровольцы отправились в ЛНР на помощь медикам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рязанские волонтеры отправились в ЛНР, чтобы помогать местным медикам в больницах и поликлиниках, сообщает пресс-служба регионального правительства. Чиновники особо отметили, что отряд добровольцев отправился в Луганск по поручению губернатора Павла Малкова.
«Две недели они будут находиться в республиканской клинической больнице, помогать медицинскому персоналу в уходе за больными, в том числе оказывать помощь раненым бойцам», - говорится в сообщении.
Кроме того, волонтеры доставят в Донбасс гуманитарный груз, куда вошли средства реабилитации, перевязочные материалы, капельные системы и шприцы.
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