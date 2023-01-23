Рязанские добровольцы отправились в ЛНР на помощь медикам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанские волонтеры отправились в ЛНР, чтобы помогать местным медикам в больницах и поликлиниках, сообщает пресс-служба регионального правительства. Чиновники особо отметили, что отряд добровольцев отправился в Луганск по поручению губернатора Павла Малкова.

«Две недели они будут находиться в республиканской клинической больнице, помогать медицинскому персоналу в уходе за больными, в том числе оказывать помощь раненым бойцам», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры доставят в Донбасс гуманитарный груз, куда вошли средства реабилитации, перевязочные материалы, капельные системы и шприцы.

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