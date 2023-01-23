Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто23 января 2023 11:56

На пяти железнодорожных переездах Рязанской области пройдут рейды ГИБДД. Вот где именно

На пяти железнодорожных переездах Рязанской области пройдут рейды ГИБДД
Источник:kp.ru
На пяти железнодорожных переездах Рязанской области пройдут рейды ГИБДД. Вот где именно.

На пяти железнодорожных переездах Рязанской области пройдут рейды ГИБДД. Вот где именно.

На железнодорожных переездах Рязанской области проходят рейды РЖД совместно с сотрудниками ГИБДД. До 27 января водителям будут напоминать о соблюдении правил дорожного движения.

На территории Рязанской области работает 91 железнодорожный переезд, а рейды пройдут на участках с наиболее интенсивным автомобильным движением:

- Рязань – Москва;

- Рязань – Ряжск;

- Рязань – Кустаревка;

- Ожерелье – Павелец;

- Рыбное – Узуново.

Отмечается, что в 2022 году количество ДТП при пересечении водителями переездов в границах МЖД в Рязанской области снизилось в сравнении с 2021 годом – 1 против 4.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!