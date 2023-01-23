На пяти железнодорожных переездах Рязанской области пройдут рейды ГИБДД. Вот где именно.

На железнодорожных переездах Рязанской области проходят рейды РЖД совместно с сотрудниками ГИБДД. До 27 января водителям будут напоминать о соблюдении правил дорожного движения.

На территории Рязанской области работает 91 железнодорожный переезд, а рейды пройдут на участках с наиболее интенсивным автомобильным движением:

- Рязань – Москва;

- Рязань – Ряжск;

- Рязань – Кустаревка;

- Ожерелье – Павелец;

- Рыбное – Узуново.

Отмечается, что в 2022 году количество ДТП при пересечении водителями переездов в границах МЖД в Рязанской области снизилось в сравнении с 2021 годом – 1 против 4.

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