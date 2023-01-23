На пяти железнодорожных переездах Рязанской области пройдут рейды ГИБДД. Вот где именно.
На железнодорожных переездах Рязанской области проходят рейды РЖД совместно с сотрудниками ГИБДД. До 27 января водителям будут напоминать о соблюдении правил дорожного движения.
На территории Рязанской области работает 91 железнодорожный переезд, а рейды пройдут на участках с наиболее интенсивным автомобильным движением:
- Рязань – Москва;
- Рязань – Ряжск;
- Рязань – Кустаревка;
- Ожерелье – Павелец;
- Рыбное – Узуново.
Отмечается, что в 2022 году количество ДТП при пересечении водителями переездов в границах МЖД в Рязанской области снизилось в сравнении с 2021 годом – 1 против 4.
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