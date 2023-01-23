На пяти улицах Рязани 23 января отключили холодную воду

На пяти улицах Рязани нет холодной воды.
На пяти улицах Рязани 23 января отключили подачу холодного водоснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Отключения производились из-за ремонтных работ на водопроводе. Холодной воды нет на следующих адресах:
с 10:00 до 17:00
- на улице Новоселов, в доме № 21.
с 13:30 до 16:30
-на улице Кутузова, дома №№ 46 (ОГБПОУ РМПК), 46а;
- на улице Мусоргского, дома №№ 66, 67 (ОГБПОУ РМПК), 68;
- на улице Нахимова, дома с №№ 34 по 68 (четная сторона);
- на улице проезд Котовского, в доме № 23 (база РМПТС).