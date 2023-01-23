Рязанцев предупредили о морозах 24 января в 15 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 24 января, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но на дорогах – гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер во вторник прогнозируется юго-восточный и юго-западный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -15... -10 градусов, днем -7... -2 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», ближайшей ночью будет ясная погода, температура воздуха не опустится ниже -7 градусов. В последующие дни морозы тоже будет небольшие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!