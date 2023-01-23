Рязанцев предупредили о морозах 24 января в 15 градусов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Во вторник, 24 января, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но на дорогах – гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
Ветер во вторник прогнозируется юго-восточный и юго-западный, порывами до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью -15... -10 градусов, днем -7... -2 градусов.
По данным специалистов центра «Фобос», ближайшей ночью будет ясная погода, температура воздуха не опустится ниже -7 градусов. В последующие дни морозы тоже будет небольшие.
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