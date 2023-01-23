В разных районах Рязанской области установили муляжи машин ДПС

В Рязанской области появились новые муляжи машин ДПС. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязанской области на трассах федерального и регионального значения установили макеты патрульных автомобилей и проблесковых маяков. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России.

Их установили на опасных участках трасс М-5 Р-22 «Каспий», «Урал», Р-132 «Золотое кольцо» в Касимовским, Рязанском, Шиловском, Щацком, Ряжском, Путятинском, Сасовском и других муниципальных районах.

На расстоянии макет практически невозможно отличить от настоящей патрульной машины ДПС. В вечернее и ночное время суток используются муляжи проблесковых маяков патрульных автомобилей, чтобы водители снизили скорость.