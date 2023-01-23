Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 января 2023 8:36

Под Рязанью ночью обнаружили труп 30-летнего мужчины

Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося
Источник:kp.ru
Под Рязанью обнаружили труп 30-летнего мужчины.

Под Рязанью обнаружили труп 30-летнего мужчины.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 23 января под Рязанью обнаружили труп 30-летнего мужчины. Трагедия произошла в частном доме деревни Турлатово.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области по факту обнаружения трупа проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой, однако окончательно о причинах смерти будет известно после окончания всех необходимых экспертиз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!