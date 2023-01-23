Под Рязанью ночью обнаружили труп 30-летнего мужчины

Под Рязанью обнаружили труп 30-летнего мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 23 января под Рязанью обнаружили труп 30-летнего мужчины. Трагедия произошла в частном доме деревни Турлатово.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области по факту обнаружения трупа проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой, однако окончательно о причинах смерти будет известно после окончания всех необходимых экспертиз.

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