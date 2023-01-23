Появились фото с улицы Татарской, где Opel сбил 7-летнего мальчика.

УМВД опубликовала фотографии с места ДТП в центре Рязани, где под колеса автомобиля попал семилетний мальчишка. Произошло ДТП на улице Татарской днем 22 января.

По предварительным данным, 43-летняя рязанка за рулем автомобиля Opel Meriva сбила ребенка, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП в центре Рязани ребенок получил травмы

В результате дорожного происшествия мальчик получил травмы.

Всего за минувшие пятницу и выходные в Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы.

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