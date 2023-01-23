Терпите: ползимы позади, и немного осталось

Для того, чтобы перемещаться по Рязани пешком требуется целый набор спортивных качеств: ловкость, реакция, умение сгруппироваться. Задача дойти до машины, до остановки, магазина – не из легких. Но ходить надо.

За прошедшие два месяца каждый из нас выработал свою стратегию передвижения. Кто-то идет максимально осторожно, мелкими шажками. Кто-то выбирает безопасные пути – по газонам и обочинам. И каждый при этом вспоминает рязанскую власть, которая на уровне и города, и области фактически отстранилась от решения проблемы гололеда.

Сегодняшний опрос – не про власть, с ней все и так ясно. Как вы адаптировались к непростым условиям пешего передвижения по городу – вот предмет нового голосования.

А следом и второй опрос: Вы падали этой зимой? Сколько раз?

Как вы передвигаетесь по обледенелым тротуарам и дворам?

- Никак, стараюсь не выходить из дома;

- Шаркаю ногами при ходьбе, как на лыжах;

- Хожу с лыжными палками;

- Надеваю на обувь ледоступы;

- Ходим вдвоем держась друг за друга;

- Выбираю путь по проталинам, обочинам, песчаной посыпке;

- Выхожу на проезжую часть;

- Не боюсь падать: упал, встал – дальше пошел.

Сколько раз вы падали на скользкой дороге этой зимой?

- Ни разу;

- Один;

- Два;

- Три;

- Четыре;

- Пять;

- Больше пяти.

Чтобы участвовать в опросе, подпишитесь на Telegram-канал «Новости Рязани-kp.ru». А если вы уже являетесь подписчиком канала, просто перейдите на страницу голосования.