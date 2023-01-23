Терпите: ползимы позади, и немного осталось

Для того, чтобы перемещаться по Рязани пешком требуется целый набор спортивных качеств: ловкость, реакция, умение сгруппироваться. Задача дойти до машины, до остановки, магазина – не из легких. Но ходить надо.
За прошедшие два месяца каждый из нас выработал свою стратегию передвижения. Кто-то идет максимально осторожно, мелкими шажками. Кто-то выбирает безопасные пути – по газонам и обочинам. И каждый при этом вспоминает рязанскую власть, которая на уровне и города, и области фактически отстранилась от решения проблемы гололеда.
Сегодняшний опрос – не про власть, с ней все и так ясно. Как вы адаптировались к непростым условиям пешего передвижения по городу – вот предмет нового голосования.
А следом и второй опрос: Вы падали этой зимой? Сколько раз?
- Никак, стараюсь не выходить из дома;
- Шаркаю ногами при ходьбе, как на лыжах;
- Хожу с лыжными палками;
- Надеваю на обувь ледоступы;
- Ходим вдвоем держась друг за друга;
- Выбираю путь по проталинам, обочинам, песчаной посыпке;
- Выхожу на проезжую часть;
- Не боюсь падать: упал, встал – дальше пошел.
- Ни разу;
- Один;
- Два;
- Три;
- Четыре;
- Пять;
- Больше пяти.
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