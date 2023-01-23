Утром 23 января на Станкозаводской в Рязани из-за ДТП образовалась пробка. Фото: Алексей Ципиньо | ПУВР.

Утром 23 января на улице Станкозаводской в Рязани образовалась пробка. Причина автомобильного затора – дорожно-транспортное происшествие. О ДТП сообщают подписчика паблика ПУВР.

«Улица Станкозаводская. Пробка от «Кита» в сторону Приокского», - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на Станкозаводской не доезжая тридцати метров до улицы Космонавтов.

По состоянию на 08:50 автомобильный затор на указанном участке незначителен.

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