На улице Магистральной молодой рязанец на «пятерке» врезался в дерево

На улице Магистральной молодой водитель на «пятерке» врезался в дерево

В субботу вечером, 21 января, на улице Магистральной в Рязани водитель «пятерки» врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около девяти часов вечера напротив дома № 116. По данным дорожной полиции, водитель 2001 года рождения за рулем ВАЗ-2105 не справился с управлением и врезался в дерево.

В аварии получил травмы пассажир ВАЗа 1999 года рождения.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.