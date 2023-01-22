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НовостиОбщество22 января 2023 15:02

В Рязани на улице Татарской иномарка сбила шестилетнего ребенка

Маленький пешеход получил травмы
Источник:kp.ru
В Рязани на улице Татарской иномарка сбила шестилетнего ребенка

В Рязани на улице Татарской иномарка сбила шестилетнего ребенка

Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресенье, 22 января, на улице Татарской в Рязани шестилетний ребенок попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около трех часов дня напротив дома № 56. По данным дорожной полиции, водитель Opel Meriva сбил ребенка 2016 года рождения, который, по предварительной информации, переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Ребенок получил травмы. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.