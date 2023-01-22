Вечером 22 января рязанцы смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна. Фото: Ирина Позднякова.

В воскресенье, 22 января, рязанцы могут наблюдать редкое астрономическое явление - соединение Венеры и Сатурна. Об этом сообщили рязанские астрономы в соцсетях.

- Сегодня вечером произойдет соединение яркой Венеры и планеты Сатурн, которая с трудом видна сейчас невооруженным глазом на светлом сумеречном небе. Разделять объекты будет расстояние в 0,3° (планеты будут видны в одном поле зрения и бинокля, и телескопа с небольшим увеличением)! – пишут астрономы.

Специалисты советуют наблюдать это явление сразу же после захода Солнца, а затем в течение часа после него над юго-западной частью горизонта. Для этого надо найти на небе яркую Венеру, а через оптические приборы обнаружить возле нее и Сатурн.

По словам астрономов, в понедельник планеты еще будут рядом, так что их можно будет увидеть в одном поле зрения бинокля, а по близости с ними окажется тонкий серп Луны.