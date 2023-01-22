В Рязанской области назвали самые ожидаемые летние фестивали 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

По итогам общественного голосования в Рязанской области самыми ожидаемыми для туристов предстоящим летом станут четыре фестиваля. Об этом сообщил в своем ТГ-канале зампред областного правительства Артем Никитин.

Итак, вот основные фестивали, ради которых туристам стоит посетить Рязанскую область:

ленд-арт фестиваль «Земля Паустовского». Мероприятие пройдет в Солотче с 1 по 3 июня. Фестиваль посвящен жизни и творчеству выдающегося писателя Константина Паустовского, который часть свой жизни пробыл на рязанской земле. Посетителей ждут прогулки по тропам писателя, а также концерты на открытом воздухе.

Кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров» пройдет в Рязани с 21 по 22 июля. В программу войдут мастерские лучших кузнецов России и соседних стран. Посетители смогут понаблюдать за работой мастеров и самим попробовать ковать металл.

Традиционный гастрономический фестиваль «Малина» состоится 15 июля в Новоселках. Каждое лето в Рыбновский район съезжаются туристы на этот большой праздник урожая малины. Здесь можно будет повеселиться от души в сельском стиле и попробовать угощения из этой ароматной ягоды.

Мобильный гастрофестиваль «Рязанское гостеприимство» пройдет с 25 по 26 августа в Рязани. В эти дни лучшие рестораны города представят меню, в основу которого войдут местные продукты и рецепты. Посетители узнают секреты приготовления редких блюд, увидят мастеров высокой кухни за работой и, конечно, смогут продегустировать кулинарные шедевры рязанцев.