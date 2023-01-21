Рязанский депутат Госдумы РФ Хубезов анонсировал возможный запрет вейпов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Дмитрий Хубезов анонсировал возможный запрет на продажу вейпов. По словам бывшего главного врача рязанской ОКБ, в настоящее время депутаты рассматривают несколько вариантов, вплоть до полного запрета на продажу.

«Пока не могу сказать, к чему мы в итоге придем, но как программа максимум, речь идет об ужесточении наказания за продажу детям, в том числе до полного запрета», - цитирует Хубезова ТАСС.

Отмечается, что депутат не уточнил, касается запрет только молодежи или людей всех возрастов.

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