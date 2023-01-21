Рязанцев 22 января ожидает до 10 градусов мороза. Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 22 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, но на дорогах – гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер в воскресенье прогнозируется юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -10... -5 градусов, днем -7... -2 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», в последующие три дня в Рязани ожидается дневная температура до -4 градусов.

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